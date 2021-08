Bionicle: Masks of Power – Dieses Open-World-Spiel sieht ziemlich cool aus

in

Der Entwickler Team Kanohi hat kürzlich das Open-World-Spiel Bionicle: Masks of Power mit einem Trailer angekündigt.

Über diese Meldung werden sich Bionicle-Fans sicher freuen: Team Kanohi hat ein Open-World-Bionicle-Fan-Spiel angekündigt, das auf Basis der Unreal Engine entsteht. Im selben Zug wurde auch ein Trailer veröffentlicht. Und dieser Trailer macht bereits einen wirklich guten Eindruck.

Wir bekommen zwar keine richtigen Spielszenen zu sehen, dafür aber In-Engine-Material, das wirklich cool aussieht. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Bionicle: Masks of Power ist ein brandneues Open-World-Abenteuer im Bionicle-Universum. Bionicle: Masks of Power wird derzeit vom Team Kanohi entwickelt und erzählt die legendären Geschichten des ersten Starts von Bionicle im Jahr 2001. Mata Nui und seine Bewohner wurden von Grund auf in der Unreal Engine 4 entwickelt und für die heutige Zeit komplett neu erfunden. Besucht beliebte Orte und Charaktere erneut, genießt spannendes Open-World-Gameplay und verliert euch erneut im Bionicle-Universum.”

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber dafür wurde angekündigt, dass demnächst eine Demo veröffentlicht wird.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns auf jeden Fall ein interessanter Titel und wir sind schon sher gespannt, was die Demo zu bieten hat.

Quelle: earlygame.com