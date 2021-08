Blood of Heroes: Die Beta startet noch im August

in

Der Entwickler Vizor Games hat kürzlich die Open Beta des kommenden Spiels Blood of Heroes angekündigt.

Ende April berichteten wir über die Ankündigung des Melee-PVP-Spiels Blood of Heroes und bald könnt ihr das Spiel ausprobieren – im Rahmen der Open Beta. Diese wurde mittlerweile angekündigt.

Demnach dürft ihr euch ab dem 26. August in die Online-Arena begeben. Übrigens könnt ihr euch ab sofort für die Teilnahme an der Beta anmelden. Dazu müsst ihr einfach diesem Link hier folgen.

Zum Spiel heißt es: “Blood of Heroes rückt sagenhafte Krieger in den Mittelpunkt, Helden der Grenzlande – gesegnet und zugleich dazu verdammt, in einer ewigen Schlacht um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Jeder von ihnen ist einzigartig und mit individuellen Waffen und Fähigkeiten ausgestattet. Für jeden Spielstil gibt es den richtigen Helden, ob man sich nun voller Rage ins Getümmel stürzt oder den Teamkameraden mithilfe von perfiden Taktiken, Magie oder roher Gewalt unter die Arme greift.”

Das denken wir:

Bisher kann uns das Spiel noch nicht überzeugen, aber wer auf Melee-PVP steht, der kann ja zumindest mal einen Blick in die Beta werfen.