Call of Duty: Vanguard – Insider sind von geleakten Spielszenen begeistert

Kürzlich haben sich Insider zu geleakten Spielszenen des kommenden Ego-Shooters Call of Duty: Vanguard geäußert.

Heute Abend, um 19:30 Uhr deutscher Zeit, enthüllt Activision erste Spielszenen aus Call of Duty: Vanguard. Im Vorfeld haben sich aber schon mal einige Insider zu Wort gemeldet, die bereits erste Leak-Szenen zu sehen bekommen haben.

Und wie es scheint, kommt das Material gut an. Der Insider Tom Henderson enthüllte, dass es sich bei dem Material um Szenen aus der Kampagne der PS5-Version handelt. Seiner Meinung nach ist Call of Duty: Vanguard eines der schönsten Spiele der aktuellen Generation.

“Es sieht wunderschön aus”

“Ich habe gerade eine Kampagnenmission von Vanguard auf der PS5 gesehen, und es ist wahrscheinlich eines der am besten aussehenden Spiele auf Konsolen der aktuellen Generation. Das ist eine mutige Aussage, aber es sieht wunderschön aus.” so Henderson.

Er erklärt, dass er Szenen aus einer Mission gesehen hat, die in der Nacht vor den Landungen am D-Day spielt. Der Leaker dazu: “Es sieht so aus, als hätten sie das volle Potenzial der PS5 ausgeschöpft, viel mit Schatten und Lichtspielen gespielt – Feuer, Schüsse und dergleichen”.

Auch der Call of Duty-Leaker und Insider Okami behauptet, dass es schwer zu glauben ist, dass das Spiel auf einer Konsole läuft. “Ich habe einiges Gameplay aus der Kampagne von Vanguard gesehen und es sieht wirklich gut aus”, so Okami. “Insbesondere in einem Teil ist die Beleuchtung wirklich beeindruckend. Ich kann es kaum glauben, dass es auf einer Konsole läuft.”

Das hört sich doch ziemlich vielversprechend an, oder?

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, wie Vanguard in Aktion aussieht. Auf jeden Fall sind die Erwartungen nun etwas höher.

Quelle: comicbook.com