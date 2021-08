Call of Duty: Vanguard – Seht euch hier den offiziellen Teaser-Trailer an

Activision hat den ersten Teaser-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Vanguard veröffentlicht.

Nach zahlreichen Leaks wurde nun endlich der erste offizielle Trailer zu Call of Duty: Vanguard veröffentlicht. Enthüllt wird das Spiel offiziell am 19. August um 19:30 Uhr deutscher Zeit. Die Enthüllung findet live in CoD: Warzone statt.

Dazu heißt es: “Schließe dich dem Kampf an und erlebe die weltweite Enthüllung von Call of Duty: Vanguard live im Spiel.” Übrigens: Vor der Vorstellung des Spiels, also von 18:30 Uhr bis 19:29 Uhr, erhaltet ihr in Warzone Doppel-XP-, Doppel-Waffen-XP- und Doppel-Battle-Pass-XP.

Aktuell sieht es danach aus, als würde das nächste Call of Duty während des Zweiten Weltkriegs spielen. Darauf deutet auch der erste Teaser-Trailer hin, in dem wir verschiedene Kriegsschauplätze zu sehen bekommen.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Entwickelt wird das Spiel übrigens von Sledgehammer Games. Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Freut ihr euch schon auf Vanguard? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Call of Duty haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns in Vanguard erwartet. Zum Glück müssen wir nicht mehr lange auf die Enthüllung warten.

Quelle: callofduty.com