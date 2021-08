Call of Duty: Vanguard – Seht euch hier den Reveal-Trailer an

in

Activision hat den Reveal-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Vanguard veröffentlicht.

Das Warten hat ein Ende, denn kürzlich wurde endlich der Reveal-Trailer zu Call of Duty: Vanguard veröffentlicht und dieser gibt einen guten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet: eine beeindruckende Grafik und Action am laufenden Band.

In der Kampagne werden wir an die wichtigsten Fronten im Zweiten Weltkrieg geschickt: Nordafrika, Europa, Ostfront und die Pazifikstaaten. Dazu heißt es: “Erlebt Kämpfe aus dem Zweiten Weltkrieg wie nie zuvor. Werdet Zeugen der Gründung der Spezialeinheit, wenn ihr eine entscheidende Rolle spielt und den Lauf der Geschichte verändern könnt, indem ihr die Einsatzgruppe 1 in einer fesselnden Kampagne auf vier großen Kriegsschauplätzen formiert.”

Im selben Zug wurde auch ein Online-Mehrspieler-Modus mit 20 Karten zum Start angekündigt und Zombies wird es ebenfalls wieder geben. Den Kampf gegen die Untoten erleben wir laut Activision zum ersten Mal in der Reihe “in einem Spielerlebnis, das die Universen umspannt”.

Hört sich gut an, oder? Sieht auch so aus. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus dem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen verdammt gut aus. Hier erwartet uns vermutlich ein ziemlicher Kracher.