Call of Duty Vanguard: Seht euch hier den Trailer zur PlayStation-Alpha an

Zur bevorstehenden PlayStation-Alpha des Ego-Shooters Call of Duty Vanguard wurde kürzlich ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Falls ihr auf Call of Duty steht und eine PS4 oder PS5 besitzt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde eine exklusive PlayStation-Alpha angekündigt. Mit dieser Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns in der Alpha erwartet.

Demnach können wir in der Alpha den neuen Spielmodus Champion Hill ausprobieren. Hier handelt es sich um “ein Multi-Arena-Survival-Turnier, bei dem sich Taktik und Strategie mit schnellem Schusswechsel aus nächster Nähe verbinden”.

In diesem Modus tritt euer Squad – während der Alpha entweder ein Duo (2v2) oder ein Trio (3v3) – gegen sieben andere Squads an, wobei jedes Squad zu Beginn eine bestimmte Anzahl von Leben hat. Das Ziel besteht darin, die Leben aller anderen Squads innerhalb mehrerer Runden auf Null zu reduzieren, bevor euch dasselbe passiert.

Es beginnen alle mit dem gleichen Loadout, aber mit Geld, das ihr erhaltet, wenn ihr Gegner erledigt und auf der Karte verstreute Drops aufsammelt, dürft ihr wzischen zwischen den Runden neue Waffen, Ausrüstung, Vergünstigungen und Killstreaks kaufen.

Der Preload beginnt heute, die Alpha startet jedoch erst am 27. August 2021 um 19:00 Uhr und läuft dann bis zum 29. August 2021 um 19:00 Uhr. Ein PlayStation Plus Abo ist für die Alpha nicht notwendig.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon sehr gespannt, was die Alpha zu bieten hat. Es ist jedoch schade, dass diese Testphase nur für Besitzer einer PlayStation-Konsole verfügbar ist.