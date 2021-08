Das blutige Action-RPG Achilles: Legends Untold startet Anfang 2022 in den Early Access

in

Dark Point Games hat kürzlich das Action-RPG Achilles: Legends Untold mit einem ersten Trailer angekündigt.

Wer auf Action-RPGs der alten Schule steht, der sollte sich mal den Titel Achilles: Legends Untold mal etwas genauer ansehen. Hier erwartet euch ein blutiges Action-RPG mit Souls-like-Elementen.

Zum Spiel heißt es: “Nimm an der Reise von Achilles teil, der inmitten des jahrhundertelangen Konflikts zwischen Hades und Ares steht. Der junge Held wird ausgesandt, um gegen das Kind des Kriegsgottes Phobos zu kämpfen. Seine Reise führt ihn in viele verschiedene Ecken der mythologischen Länder, wo er mächtige Artefakte erhält, die ihm bei seiner Suche helfen werden. Achilles ist nicht allein, denn Hephaistos – der Gott der Schmiede – er ist immer bereit, neue Waffen im Tausch gegen Materialien herzustellen.”

Laut der Entwickler ist Achilles: Legends Untold leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern und es wird auch einen Koop-Modus geben. Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der Trailer zum Spiel:

Wie gefallen euch die ersten Spielszenen? Lasst es uns in dem Kommenatren wissen.

Der Early Access startet im ersten Quartal 2022.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr vielversprechend aus. Diesen Titel sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.

