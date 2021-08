Das Fahrzeugabenteuer FAR: Changing Tides erscheint Anfang 2022

Der Publisher Frontier Foundry und das Studio Okomotive haben verraten, dass das Spiel FAR: Changing Tides Anfang 2022 erscheint.

FAR: Changing Tides ist ein sehr interessantes Fahrzeugabenteuer, in dem ihr die Geschichte eines Jungen erlebt, der sich mit seinem Schiff auf die Suche nach einem neuen Zuhause begibt.

Mit FAR: Changing Tides erweitern die Entwickler die Welt des Vorgängers Lone Sails, der bereits 2018 veröffentlicht wurde. Dazu heißt es: “Schlüpfe in die Rolle von Toe und stelle dich in einer überfluteten Welt mutterseelenallein den Elementen. Was einst eine Heimat war, hat sich nun in eine fremde und manchmal feindliche Umgebung verwandelt. Hilf Toe bei der Reise durch die Ruinen einer einst großen Gesellschaft und suche nach einem Neuanfang.”

Übrigens führt Changing Tides vertikales Gameplay ein. Mit anderen Worten: Ihr könnt mit eurem Schiff abtauchen und die überflutete Zivilisation erforschen, die früher die Heimat des Protagonisten Toe war.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein interessantes Spielprinzip und eine sehr atmosphärische Spielwelt. Wir sind schon gespannt, was der finale Titel zu bieten hat.