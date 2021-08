Das Serious Sam-Spin-off mit dem kopflosen Kamikaze ist jetzt für PC erhältlich

Kürzlich wurde das Spiel Serious Sam: Kamikaze Attack! für den PC veröffentlicht.

Serious Sam: Kamikaze Attack! wurde ursprünglich im Oktober 2011 für Smartphones veröffentlicht, aber nun ist der Titel endlich auch für den PC verfügbar, worüber sich Fans sicher sehr freuen werden.

Hier handelt es sich um einen Endless Runner, in dem ihr in die Rolle des kopflosen Kamikaze schlüpft – Serious Sams berühmtestem Feind. Ihr müsst Angriffen von Serious Sam ausweichen und versuchen, ihn in die Luft zu jagen.

Für die PC-Version verpassten die Entwickler dem Spiel eine schärfere Grafik, schönere Partikeleffekte und eine neue Benutzeroberfläche.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Fans von Serious Sam werden sich sicher über den Release freuen. Zwischendurch macht das Spiel auf jeden Fall Spaß.

