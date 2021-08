Das Weltraumabenteuer Rebel Galaxy gibt es demnächst kostenlos

in

Epic Games hat angekündigt, dass es das Spiel Rebel Galaxy demnächst kostenlos im hauseigenen Store gibt.

Aktuell könnt ihr ja das düstere Mittelalter-Adventure A Plague Tale: Innocence kostenlos im Epic Games Store abstauben, das ihr euch wirklich nicht entgehen lassen solltet. Falls ihr aber eher auf Weltraum und Sci-Fi steht, dann hat Epic Games in wenigen Tagen ein sehr gutes kostenloses Spiel für euch.

Die Rede ist von Rebel Galaxy. Diesen Titel gibt es ab dem 12. August gratis. Das Angebot endet dann am 19. August.

Hier erwartet euch ein Weltraumabenteuer mit actionreichen Schlachten, in dem ihr auf Entdeckungsreise im All geht. Abgesehen davon erwarten euch Verhandlungen mit fremdartigen Bewohnern am Rande des Universums.

Zum Spiel heißt es: “Als Kommandeur eines extrem mächtigen Sternenzerstörers bekämpfst du Piraten, erforschst Anomalien, freundest dich mit Außerirdischen an, plünderst Schlachttrümmer, baust auf Asteroiden Bodenschätze ab und entdeckst Artefakte. Wähle deinen Pfad als schelmischer Wohltäter, talentierter Weltraumhändler oder machtversessener Freibeuter — oder vielleicht ein bisschen von allem! Kaufe mit deinen schwerverdienten Krediten größere und mächtigere Schiffe und statte sie mit abgefahrenen Waffen und Verteidigungsmechanismen aus. In einer Galaxy voll fantastischer Anblicke und Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, ist Rebel Galaxy vor allem ein Weltraumepos rund um Abenteuer, Erforschung und Kampf.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein sehr unterhaltsames Weltraumabenteuer, das euch gefallen wird, wenn ihr Spiele wie Freelancer mögt.