Der Release von Horizon Forbidden West wurde offiziell auf nächstes Jahr verschoben

in

Sony hat offiziell bestätigt, dass Horizon Forbidden West nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird.

Falls ihr euch schon darauf gefreut habt, Horizon Forbidden West noch in diesem Jahr spielen zu können, muss ich euch leider enttäuschen: Sony hat bestätigt, dass der Titel auf nächstes Jahr verschoben wurde.

Offiziell heißt es dazu: “Es dürfte niemanden überraschen, dass unsere Teams von der globalen Pandemie stark betroffen waren. Wir haben uns an neue Arbeitsabläufe, Verfahren und andere Herausforderungen anpassen müssen, während wir unser Team schützen und eine gesunde Work-Life-Balance in den Vordergrund stellen mussten.

Heute freuen wir uns sehr, bestätigen zu können, dass die lang erwartete Fortsetzung am 18. Februar 2022 sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5 erscheinen wird. Die Vorbestellungen beginnen am 2. September 2021, also haltet nächste Woche Ausschau nach neuen Informationen zu diesem Thema.”

Im Spiel erkundet ihr in der Rolle der Jägerin Aloy ein postapokalyptisches Amerika der fernen Zukunft, wo sie sich Furcht einflößenden neuen Maschinen stellen muss. Es steht eine neue Auslöschung des Lebens auf der Erde bevor. Es liegt an euch, die Geheimnisse, die hinter diesen Gefahren lauern, zu enthüllen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Horizon Forbidden West haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist wirklich schade, aber jetzt wissen wir wenigstens, wann das Spiel erscheint.

Quelle: blog.de.playstation.com