Destiny 2: Die ersten Spielszenen aus der Erweiterung “Die Hexenkönigin” sind da

Bungie hat kürzlich die ersten Spielszenen aus der nächsten Erweiterung für Destiny 2 veröffentlicht, die den Titel “Die Hexenkönigin” trägt.

Wie versprochen hat Bungie mit “Die Hexenkönigin” kürzlich die nächste große Erweiterung für Destiny 2 vorgestellt und auch gleich einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, den ihr etwas weiter unten findet.

In dieser Erweiterung müsst ihr euch, der Hexenkönnigin Savathûn in einem neuen Raid stellen. Sie ist die Schwester von Oryx, dem König der Besessenen. Neben einem weiteren Raid erwartet euch auch eine neue 6-Spieler-Aktivität mit Spielersuche, ein neuer Waffen-Archetyp und ein neues Crafting-System.

Zur Erweiterung heißt es: “Savathûn hat ihren Soldaten die Macht des Lichts geschenkt. Als der Ritter, den du niedergeschlagen hast, sich erneut von den Toten erhebt, überkommt dich ein Gefühl von Verrat und du fragst dich: Wenn das Licht weder Schutz noch Trost spendet, was wirst du dann in Betracht ziehen?

In Savathûns riesiger, trügerischer Thronwelt kann die Verteilung von Macht schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Vom Fundament ihres schimmernden Palasts bis hin zu den knorrigen Wurzeln des Sumpfes liegen all ihre Geheimnisse verborgen. Suche nach der Wahrheit und erfahre an diesem Ort, dass sowohl der Dunkelheit als auch dem Licht Geheimnisse innewohnen.”

Hier seht ihr die ersten Szenen aus der Erweiterung, die am 22. Februar 2022 veröffentlicht wird:

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr, aber es ist schade, dass wir noch so lange auf den Release warten müssen.