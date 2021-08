Destiny 2: Heute enthüllt Bungie “Die Hexenkönigin”

Heute Abend enthüllt Bungie mit “Die Hexenkönigin” die nächste Erweiterung für Destiny 2.

Es wird es spannend für Spieler von Destiny 2, denn heute enthüllt Bungie “Die Hexenkönigin”. Hier handelt es sich um die näcste Erweiterung für den Multiplayer-Shooter. Die Enthüllung findet um 18:00 Uhr statt und kann über Twitch verfolgt werden.

Offiziell heißt es dazu: “‘Die Hexenkönigin’ repräsentiert eine wichtige Entwicklung in der fortlaufenden Geschichte von Destiny 2. ‘Jenseits des Lichts’ hat das Fundament gebaut und es uns ermöglicht, das Erschaffen von Welten aus Destiny und Destiny 2 zusammenzuweben, aber „Die Hexenkönigin“ wird das Feuer einer stark verbundenen Narrative bis „Zwielicht“ und darüber hinaus entfachen, anders als alles, was wir bisher versucht haben, mit Charakteren, Verbindungen, Helden und Schurken, die über mehrere zukünftige Veröffentlichungen bestehen bleiben. Umso wichtiger ist: Das Ergebnis dieser Veröffentlichungen wird auch die ‘Saga um Licht und Dunkelheit’ abschließen, den Konflikt, den wir erstmals mit dem Beginn von Destiny vor so vielen Jahren eingeführt haben. Während wir ‘Die Hexenkönigin’ entwickelt haben, ist uns klar geworden, dass diese Veröffentlichung der erste von vielen Momenten sein muss, die ausschlaggebend für die Story von Destiny sind. Mit so vielem, was zu ‘Die Hexenkönigin’ führt, und abhängig davon, was darin passiert, wollten wir sichergehen, dass wir uns genug Zeit geben, um den Weg dieser Reise in die wichtige Richtung weiterzupflastern, beginnend mit einem außergewöhnlichen ersten Kapitel in ‘Die Hexenkönigin’.”

Hier der Teaser zur Enthüllung:

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite von Bungie.

Noch mehr News und Videos zu Destiny 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hoffen wir mal, dass die Erweiterung wieder frischen Wind ins Spiel bringt. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die Enthüllung.