Devil May Cry 5: Prime 1 Studio stellt neue Figur von Dante vor

Prime 1 Studio hat zum Actionspiel Devil May Cry 5 eine neue Figur von Dante vorgestellt.

Wer auf Devil May Cry steht, der darf sich freuen: Prime 1 Studio hat eine neue Figur zu Devil May Cry 5 am Start. Diese Figur von Dante erscheint im Maßstab 1:2 und ist fast 110 Zentimeter groß.

Besonders cool: Prime 1 hat Dante ein maßgeschneidertes Stoffoutfit verpasst. Natürlich hat der Dämonenjäger auch seine Waffen im Gepäck. Mit dabei: seine beiden Pistolen Ebony und Ivory, sowie sein Schwert Rebellion.

Zur Wahl stehen zwei Varianten der Figur: Die Black Label-Version enthält zwei austauschbaren Köpfe. Der erste Kopf besteht aus Kunststein und der zweite Kopf betseht aus Vollsilikon und Kunsthaar. Das hat seinen Preis. Diese Figur kostet 4299 US-Dollar (ca. 3660 Euro). Bestellen könnt ihr euch die Figur über diesen Link.

Die Standard-Edition enthält nur den Kopf aus Kunststein, ist aber dafür wesentlich günstiger. Diese Variante kostet 2699 US-Dollar (ca. 2300 Euro). Bestellen könnt ihr euch die Standard-Edition hier.

Dieses Video zeig die Figur im Detail:

Erscheinen soll die Figur zwischen November 2022 und Januar 2023.

Das denken wir:

Die Figur sieht wirklich großartig aus. Leider wird sich das Teil fast niemand leisten können.

Quelle: bleedingcool.com