Diablo 2: Resurrected – Blizzard verrät den Starttermin

Blizzard hat den Starttermin der Beta des Action-RPGs Diablo 2: Resurrected verraten.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass der Starttermin der Beta von Diablo 2: Resurrected angeblich im Microsoft Store geleakt wurde. Mittlerweile hat Blizzard den Starttermin offiziell verkündet.

So soll der Early Access bereits am 13. August beginnen und bis zum 16. August laufen. Damit ihr an der Early Access der Beta teilnehmen könnt, müsst ihr Diablo 2: Resurrected oder die Prime Evil Collection vorbestellen.

Von 20. August bis zum 22. August ist dann die Open beta geöffnet. Veröffentlicht wird das Spiel schließlich am 23. September. Die Beta ist für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar.

Hier der offizielle Tweet zur Ankündigung:

In der Testphase könnt ihr die ersten beiden Akte spielen und es stehen fünf der sieben Klassen zur Verfügung: Amazone, Barbar, Zauberin, Druide und Paladin.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

