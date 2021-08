Dieses beeindruckende Rennspiel auf Basis der Unreal Engine 5 wird von einer einzigen Person entwickelt

in

Der Reddit-Nutzer “WonderFactory” arbeitet gwerade an einem Arcade-Rennspiel, das auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht.

Kürzlich hat der Reddit-Nutzer “WonderFactory” das kommende Spiel Nano Racing vorgestellt, das er ganz alleine entwickelt. Dieser Arcade Racer entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und sieht dementsprechend gut aus.

Zum Spiel heißt es: “Fahre in Miniaturautos über eine Reihe von Strecken, alle mit ultrarealistischer Next-Gen-Grafik. Wähle zwischen einer Reihe von Autos, jedes mit seinem eigenen Fahrstil. Nimm an Einzelspieler-Events teil oder fahre online gegen andere.”

Mit der Ankündigung hat der Entwickler auch gleich einen In-Engine-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Und was sagt ihr? Nicht übel, oder?

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen auf jeden Fall vielversprechend aus. Da sich der Titel aber noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, müssen wir aber sicher noch ziemlich lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com