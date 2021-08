Dieses Video zeigt, wie realistisch ein Dschungel dank der Unreal Engine 5 aussehen kann

“Pefect Vision” hat ein Video veröffentlicht, das demonstriert, wie beeindruckend ein Dschungel auf Basis der Unreal Engine 5 aussehen kann.

Heute haben wir mal wieder eine coole Tech-Demo für euch, die einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt, wie das nächste Far Cry oder Crysis aussehen könnnte. Und zwar zeigt “Pefect Vision” in einem neuen Video einen Dschungel, während es stark regnet.

Das hört sich jetzt nicht besonders spektakulär an, aber das Ganze sieht wirklich sehr realistisch aus. Ja klar, das Ganze läuft nicht so ganz rund und die Auflösung scheint auch noch Probleme zu machen, aber trotzdem finde ich das Ergebnis sehr sehenswert.

Vor allem der Regen wirkt ultra realistisch und die Beleuchtung kann auch überzeugen. Aber seht am besten selbst.

Und was denkt ihr? Nicht übel, oder?

Das denken wir:

Dieser Dschungel sieht wirklich beeindruckend aus. Wir sind wirklich schon gespannnt, was sich in den nächsten Jahren noch so alles in Sachen Grafik tut.

Quelle: dsogaming.com