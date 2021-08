Dying Light 2 Stay Human: Techland kündigt dritte Episode von Dying 2 Know an

in

Techland hat angekündigt, dass die dritte Episode von Dying 2 Know, die Webserie zu Dying Light 2 Stay Human, noch im August veröffentlicht wird.

Falls ihr nicht genug von Dying Light 2 Stay Human bekommen könnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Dying 2 Know Episode 3 geht am 26. August ab 20:00 Uhr im Rahmen der Gamescom an den Start.

Im nächsten Stream wird ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt und es wird auch weitere Infos zum Thema Parkour geben. Dazu heißt es: “Parkour ist ein Schlüsselelement von Dying Light 2: Stay Human. Die Episode zeigt, wie man Parkour kreativ einsetzt, um den Spielablauf und die Entwicklung eines fortschrittlichen und realistischen Bewegungssystems in der Welt von Dying Light 2 zu verbessern. Außerdem wird gezeigt, wie man komplexe Parkour-Bewegungen in den Kampf einbaut.”

Darüber hinaus wird gezeigt, wie sich der Kampf gegen Infizierte vom Kampf gegen Menschen unterscheidet. Hört sich interessant an, oder? Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Veröffentlicht wird das Spiel am 7. Dezember für PC und Konsolen.

