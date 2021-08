Fortnite: Leak verrät Pläne für Halloween 2021

in

Ein Leaker hat die Pläne für Halloween 2021 im Battle-Royale-Shooter Fortnite verraten.

Man möchte es kaum glauben, aber Halloween rückt näher und da erwarten uns in zahlreichen Spielen natürlich wieder die unterschiedlichsten Ingame-Events – auch in Fortnite.

Und was das erfolgreiche Battle-Royale-Spiel betrifft, wissen wir nun vermutlich, was an Halloween geplant ist. Und zwar veröffentlichte der Leaker “HYPEX” kürzlich die Pläne von Epic.

Im entsprechenden Tweet schreibt er, dass der 4-Spieler-Koop-Modus Horde Rush zurückkehren wird. Hier fdürft ihr euch unter anderem auf Truhen mit mächtigen Waffen, Punktemultiplikatoren und Items, die den Spieler unsichtbar gegenüber Zombies machen, freuen.

Hier der Tweet dazu:

Offiziell ist das Ganze nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Schon wieder Halloween? Die Zeit vergeht viel zu schnell…

Quelle: comicbook.com