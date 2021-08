Frostpunk 2: Nachfolger des Survival-Aufbauspiels angekündigt

11 bit studios haben kürzlich das Survival-Aufbauspiel Frostpunk 2 mit einem ersten Trailer angekündigt.

Fans des Spiels Frostpunk haben Grund zur Freude, denn mit Frostpunk 2 wurde mittlerweile der Nachfolger des erfolgreichen postapokalyptischen Survival-Aufbauspiels aus dem Jahr 2018 angekündigt.

In Frostpunk 2 führt ihr eine an Ressourcenknappheit leidende Metropole in einer Eiswüste an, wo die letzten Überlebenden der Menschheit ums Überleben kämpfen. Es liegt an euch, weitreichende gesellschaftspolitische Entscheidungen zu treffen und mit deren Konsequenzen zu leben.

Dazu heißt es: “Frostpunk 2 wird dabei weitaus umfangreicher als sein Vorgänger und beschäftigt sich mit tiefgehenden Aspekten des Überlebenskampfes: Nach dem Übergang vom Kohle- zum Ölzeitalter muss die neue Gesellschaft beweisen, ob sie in der Lage ist, sich anzupassen und den zentralen Konflikt zwischen dem Menschen und seiner eigenen Natur zu bewältigen.”

Hier der Trailer:

Über diesn Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die ersten Spielszenen warten. Wir sind schon gespannt, was das Spiel zu bieten hat.