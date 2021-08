Gerücht: Das nächste Spiel von NetherRealm wird Mortal Kombat 12 und nicht Injustice 3

Angeblich ist das nächste Spiel von NetherRealm Mortal Kombat 12 und nicht Injustice 3.

Im Juli berichteten wir darüber, dass NetherRealm verkündet hat, dass es keine weiteren Inhalte mehr für Mortal Kombat 11 geben wird. Der Grund: Das Studio möchte sich auf das nächste Projekt konzentrieren.

Nun spekulieren Fans, an welchem Spiel die Macher von Mortal Kombat wohl gerade arbeiten. Es machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass es sich beim nächsten Titel um Injustice 3 handeln würde, aber anscheinend ist das nicht der Fall.

So berichtet der Journalisten Jeff Grubb in einer neuen Episode seiner Show Grubbsnax, dass ihm gesagt wurde, dass NetherRealm derzeit an Mortal Kombat 12 und nicht an Injustice 3 arbeitet, hauptsächlich aufgrund vonVeränderungen, die bei WB Games anstehen.

Und zwar gibt es Gerüchte darüber, dass viele Studios bei WB Games zum Verkauf stehen. Auch von NetherRealm ist die Rede. Anstatt NetherRealm an ein DC-Lizenzprojekt zu binden, könnte es WB Games vorziehen, dass das Studio nur an einem neuen Mortal Kombat arbeitet. Theoretisch würde dadurch jede Art von Verkaufstransaktion erheblich vereinfacht werden.

Grubb erklärte jedoch auch, dass er sich bei keiner dieser Informationen absolut sicher sei. Mit anderen Worten: Hier handelt es sich nur um Gerüchhte.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Nether Realm hat mit MK11 auf jeden Fall einen absolut großartiges Kampfspiel abgeliefert und wir sind schon sehr gespannt, mit was uns das Studio im nächsten Teil überrascht.

Quelle: comicbook.com