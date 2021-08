Glitchpunk ist jetzt als Early-Access-Titel verfügbar

in

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Dark Lord haben den Early Access des Spiels Glitchpunk gestartet.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass in der Early-Access-Phase des Spiels Glitchpunk nicht wie geplant die zwei Städte Outpost Texas und Neu Baltia verfügbar sein werden, sondern nur Neu Baltia. Outpost Texas erscheint nun ein paar Wochen später. Fans werden sich aber trotzdem darüber freuen, dass der Early Access endlich verfügbar ist. Das heißt, ihr könnt die Top-Down-Cyberpunk-Action im GTA 2-Stil jetzt ausprobieren.

Zum Spiel heißt es: “Die Protagonistin von Glitchpunk ist eine Androidin mit Fehlfunktion, die sich gegen ihre eigene Programmierung sowie die tyrannischen Regierungen und Mega-Unternehmen einer dystopischen Zukunft auflehnt. Sie versucht, ihren eigenen Weg in verschiedenen Städten zu gehen, die vor mit Drogen vollgepumpter Gangs, aggressiver Polizei und unverantwortlichen Fahrern, die jede Mission unberechenbar machen, nur so wimmeln. Sie klaut Autos, führt ihre Gegner auf verrückte Verfolgungsjagden und kämpft mit einer Auswahl an Nahkampf- und Fernkampfwaffen. Ihren Körper kann sie mit verschiedenen Technologien ausrüsten, die es ihr erlauben, ihre Umgebung zu manipulieren und ihre Fähigkeiten zu verbessern.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Features:

Brutale Top-Down-Action mit einem großen Arsenal an Waffen

Mit Hilfe von Hacking können Fußgänger und Maschinen kontrolliert werden

Unterschiedliche Fortbewegungsmittel, darunter Züge, Panzer, Motorräder, Busse, Trucks und natürlich jede Menge Autos

Wilde Verfolgungsjagden mit der Polizei und bis zu zehn Fahndungsstufen

Zwölf Gangs mit individuellen Storys, Missionen und Kulturen

Abwechslungsreiche Biome, von den versteppten Überresten der USA bis zum sowjetischen Cyberpunk-Russland im postnuklearen Winter – New Baltia zum Early Access Launch, Outpost Texas drei bis vier Wochen später, zwei weitere kommen später hinzu

Reife Story mit mehreren Enden

Seltener Mix aus Grafikstilen mit 2D-Sprites in einer 3D-Welt

Ingame-Radio mit Musik von Künstlern aus aller Welt, Nachrichtensendern und absurder Werbung

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite von Glitchpunk.

Das denken wir:

Endlich ist der Early Access da und bisher scheint der Titel gut bei der Community anzukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die finale Version.