GTA 6: Jemand hat interessante Andeutungen in Red Dead Redemption 2 entdeckt

Der YouTuber “Strange Man” hat in Red Dead Redemption 2 interessante Andeutungen zu GTA 6 entdeckt.

Während wir noch immer darauf warten, dass Rockstar Games GTA 6 offiziell ankündigt, tauchen immer wieder Leaks und Hinweise dazu auf, was uns im Spiel erwarten könnte. Beispielsweise berichteten wir erst im Juli darüber, dass GTA 6 laut eines Insiders vermutlich in einer modernen Version von Vice City spielen wird. Mittlerweile hat der YouTuber “Strange Man” anscheinend Andeutungen zum kommenden Rockstar-Titel in Red Dead Redemption 2 entdeckt.

Und zwar kann mam südwestlich von Gaptooth Breach das Skelett eines Jesuitenmissionars finden, der einen Brief bei sich trägt. In diesem Brief interpretiert “Strange Man” eine versteckte Botschaft von Rockstar Games, die anscheinend Andeutungen zu GTA 6 enthält.

So erklärt “Strange Man”, dass der Autor des Briefes, Kardinal Blanco, den ehemaligen Rockstar Games-Autor Dan Houser repräsentieren soll, während Jesuitenmissionar Bruder Rodolfo Sam Houser darstellt.

In dem Brief versucht Kardinal Blanco, Bruder Rodolfo davon abzubringen, “nach Osten” zu reisen und bittet ihn, in Kalifornien zu bleiben. Dies ist ein Hinweis auf das Los Santos-Setting von Grand Theft Auto 5, das auf Kalifornien basiert, während mit “Osten” auf das Setting von GTA 6 hingewiesen wird, das Miami-Äquivalent Vice City.

Der YouTuber denkt auch, dass man im Brief einen Hinweis auf die Situation hinter den Kulissen in Bezug auf GTA 5 und GTA 6 finden kann. Demnach soll sich der Text darauf beziehen, dass Sam Houser mit Grand Theft Auto 5 abschließen und mit einem neuen Projekt weitermachen möchte. Das widerspricht jedoch dem Wunsch von Take-Two, der Muttergesellschaft von Rockstar Games. Der Grund: Mit Grand Theft Auto Online ist noch immer Geld verdient und Take-Two ist mehr daran interessiert, neue Inhalte für dieses Spiel bereitzustellen.

