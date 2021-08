Hier sind 6 Minuten aus XDefiant

in

Kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das sechs Minuten aus dem kommenden Multiplayer-Shooter XDefiant zeigt.

Ende Juli kündigte Ubisoft mit XDefiant einen von von Tom Clancy inspirierten Free-to-Play-Shooter an, in dem ihr aus verschiedenen Fraktion, Eigenschaften, Fähigkeiten und Ultras wählen könnt, um so euren Spielstil zu personalisieren.

Ihr dürft euch auf eine Bandbreite von 6v6-Arenen und linearen Spielmodi wie Vorherrschaft und Eskortieren freuen, die in Verbindung mit einem großen Karten-Pool im Rotationsverfahren Abwechslung versprechen.

Mittlerweile läuft die Closed Beta und nachfolgendes Video zeigt fast sechs Minuten daraus. Wer also wissen möchte, was das Spiel zu bieten hat, der sollte sich das Video nicht entgehen lassen.

Zum Spiel heißt es: “Tom Clancy’s XDefiant ist ein kostenloser, schneller Arena-Shooter, der intensive Waffen-Action mit personalisierten Ausrüstungen und spezialisierten Fraktionen verbindet, während bewaffnete Teams von ‘Defiants’ um die Vorherrschaft kämpfen.”

Was haltet ihr von den neuen Spielszenen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die bisherigen Spielszenen sehen nicht schlecht aus, aber auch nicht besonders gut. XDefiant wird es auf jeden Fall verdammt schwer haben, sich durchzusetzen.

Quelle: dsogaming.com