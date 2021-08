Hunter’s Arena: Legends erreicht über 300.000 täglich aktive Nutzer

in

Mantisco hat angekündigt, dass Hunter’s Arena: Legends über 300.000 täglich aktive Nutzer erreicht hat.

In einer offiziellen Pressemitteilung hat der Publisher und Entwickler Mantisco stolz verkündet, dass der Battle-Royale-Titel Hunter’s Arena: Legends mittlerweile über 300.000 tägliche Nutzer auf PlayStation 4, PlayStation 5 und Steam hat.

Dazu heißt es: “Die nordamerikanischen Server waren mit über 160.000 täglich aktiven Nutzern am stärksten frequentiert. In der EU und in Asien waren es maximal 100.000. Die Spieler berichteten von einem reibungslosen und schnellen Matchmaking, das oft weniger als eine Minute dauerte, und von Cross-Play, das für volle Lobbys sorgte.”

Das ist ziemlich beachtlich, hängt aber auch damit zusammen, dass das Spiel seit einigen Tagen kostenlos für Abonnenten von PlayStation Plus erhältlich ist. Mantisco dazu: “Hunter’s Arena: Legends wurde Anfang des Monats als Teil der kostenlosen PS Plus-Titel für PS4 und PS5 veröffentlicht. Dieser Zugang hat dazu beigetragen, dass das Spiel seine massiven täglichen aktiven Nutzerzahlen erreicht hat, zusätzlich zur Tatsache, dass der Titel den Early Access auf Steam verlassen hat und in Version 1.0 übergegangen ist.”

Das denken wir:

Hunter’s Arena: Legends hat seine Macken, aber falls ihr PS Plus abonniert habt, könnt ihr das Spiel ja bedenkenlos ausprobieren.