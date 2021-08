Insurgency: Sandstorm erscheint im September endlich auch für Konsolen

in

Focus Home Interactive und New World Interactive haben angekündigt, dass Insurgency: Sandstorm im September für Konsolen erscheint.

Falls ihr Insurgency: Sandstorm schon immer mal zocken wolltet, aber nur auf Konsole spielt, dann dürft ihr euch freuen, denn Insurgency: Sandstorm erscheint demnächst für PlayStation und Xbox.

Dazu heißt es: “Insurgency: Sandstorm kommt am 29. September auf PlayStation 4 & Xbox One, wobei Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bei 4K und 60 FPS Auflösung natürlich gewährleistet sind. Zudem kommen 2022 noch weitere Next Gen Verbesserungen mit speziellen Features für PS5 und XSX|S.”

Insurgency: Sandstorm ist ein realistischerTaktik-Shooter, in dem zwei Teams in einem fiktiven Konflikt im Mittleren Osten gegeneinander antreten. Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 4 und sieht entsprechend gut aus. Davon könn t ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen:

Übrigens: Das Spiel wurde bereits 2018 für den PC veröffentlicht. Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Cool, dass das Spiel doch noch den Weg auf Konsolen findet, auch wenn es viel zu lange gedauert hat.