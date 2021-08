Mit DokeV erwartet uns ein beeindruckendes Open-World-Action-Adventure

in

PearlAbyss hat kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Open-World-Action-Adventure DokeV veröffentlicht.

Im Rahmen der Gamescom 2021 wurde ein neuer Trailer zum Creature-Collecting-Open-World-Action-Adventure DokeV präsentiert. In diesem von Pokémon inspirierten Spiel muss man sogenannte Dokebi sammeln. Hier handelt es sich um niedliche Kreaturen aus der koreanischen Mythologie. Die Dokebi ziehen aus Träumen Kraft und spenden ihren menschlichen Begleitern Mut.

Offiziell heißt es dazu: “Dokebi repräsentieren alle weltlichen Bedürfnisse und Träume der Menschen und können Mut und Kraft an diejenigen spenden, die sie unterstützen. DokeV legt Wert auf einen freien Spielstil sowie Erkundung und glänzt mit einer wunderschön designten, offenen Spielwelt, voller Wunder und spannender Aktivitäten, die Spieler gemeinsam mit ihren gesammelten Dokebi erleben.”

Sangyoung Kim, Lead Producer bei Pearl Abyss, sagt: “Auch wenn das DokeV-Projekt sich noch in der Entwicklung befindet, sind wir sehr stolz darauf, was wir in der heutigen Show zeigen konnten und vertrauen darauf, eure Erwartungen zu überfüllen und sogar übertreffen zu können. Wir bei Pearl Abyss freuen uns auf eure Reaktionen und hoffen ihr freut euch auf DokeV.”

Und was sagt ihr? Sieht ziemlich cool aus, oder?

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Hier erwartet uns ein sehr interessanter Titel, den man sich unbedingt vormerken sollte.