Mit Super Animal Royale erwartet euch ein 2D-Überlebenskampf für 64 Spieler

Der Publisher Modus Games und der Entwickler Pixile haben kürzlich das Spiel Super Animal Royale veröffentlicht.

Falls ihr auf Battle-Royale-Spiele steht, habe ich einen interessanten Titel für euch: Super Animal Royale. Hier erwartet euch ein 2D-Überlebenskampf für 64 Spieler. Und das Beste: Das Spiel ist kostenlos für PC und Konsolen erhältlich.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Tieres, das sich von einem Riesenadler in die Schlacht stürzt. Dort angekommen müsst ihr dann die anderen Tiere ausschalten, bis nur noch ihr übrig seid.

Offiziell heißt es dazu: “Super Animal Royale ist ein Battle Royale mit einem zoologischen Twist. Spieler wählen ihr liebstes knuddeliges, genetisch verändertes Tier aus über 300 Rassen. Bei einer Auswahl aus mehr als 600 kosmetischen Gegenständen ist für jeden Typ was dabei und Spieler können sich super-stylisch vom Rücken eines Riesenadlers in einen Kampf auf Leben und Tod gegen 63 Kontrahenten stürzen! In den intensiven Matches schießen die putzigen Tierchen mit Schrotflinten auf Spatzen, werfen mit Granaten und Bananen um sich und reiten auf Emus und Hamsterbällen an die Spitze der Nahrungskette.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Am besten probiert ihr das Spiel einfach mal aus. Es ist ja kostenlos.