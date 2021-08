No Man’s Sky: Hello Games kündigt Frontiers-Update an

Hello Games kündigt zum fünften Geburtstag von No Man‘s Sky das Frontiers-Update an.

Falls ihr auf No Man’s Sky steht, gibt es Grund zum Feiern. Erstens: No Man’s Sky ist fünf Jahre alt. Happy Birthday! Sean Murray, Gründer von Hello Games, dazu: “Wir wussten, dass dies der Anfang einer Reise war, doch wir hätten niemals erwartet, was für ein Abenteuer es werden würde. Heute möchten wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam diesen Meilenstein zu würdigen. Es war nicht immer einfach, aber die Spieler und die Community sind für uns unser ständiger Leitstern gewesen. Hinter jedem Update, jedem Video, jeder Funktion und jeder Zeile in den Patch-Hinweisen steckt ein Team, dem das Spiel sehr am Herzen liegt.”

Zweitens: Zur Feier des Tages hat das Studio Hello Games mit Frontiers ein neues Update angekündigt. “Unsere Reise geht mit der Ankündigung von Frontiers, unserem nächsten großen, kostenlosen Update, weiter. Es ist nur ein weiterer Schritt auf unserer Reise und wird bald erhältlich sein”, heißt es dazu.

Details zum Update gibt es leider nicht, aber es wird als fehlendes Puzzleteil der Sci-Fi-Fantasy bezeichnet, das Hello Games immer hinzufügen wollte. Wir sind gespannt.

Hier das Video zum Geburtstag von No Man’s Sky:

Das denken wir:

No Man’s Sky hat mittlerweile schon ziemlich viele Veränderungen durchgemacht und wir sind sehr gespannt, was sich die Entwickler als nächstes für das Weltraumabenteuer einfallen lassen.

Quelle: blog.de.playstation.com