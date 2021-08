No More Heroes: Suda51 hofft, dass es irgendwann einen Film oder eine TV-Serie geben wird

Suda51 hat kürzlich verraten, dass er in Zukunft gerne einen Film oder eine Serie zu No More Heroes umsetzen würde.

Was würdet ihr von einem Film oder einer Serie zu No More Heroes halten? das wäre ziemlich cool, oder? Suda51sieht das auch so und wie er in einem Interview mit IGN verraten hat, gab es sogar schon einige Angebote.

Suda51 sagte: “Ich habe im Laufe der Jahre viele Angebote und Vorschläge für einen No More Heroes-Film oder eine TV-Show bekommen und bis jetzt ist noch kein einziger verwirklicht worden. Nein, warte – um genau zu sein, einer war wirklich nah dran, aber am Ende hat es nicht geklappt. Wir waren sogar so weit gegangen, uns für den Hauptdarsteller zu entscheiden, aber er hat es nie in die Produktion geschafft. Aber wie auch immer, wir bekommen ständig solche Vorschläge, also hoffe ich eines Tages, dass wir diesen Traum wahr werden lassen und jedem den Film oder die TV-Show von No More Heroes geben können, die er vielleicht haben möchte Amazon Prime oder Netflix oder so.”

Da No more Heroes immer bekannter wird und No More Heroes 3 bereits am 27. August für die Switch erscheint, wird es mit Sicherheit weitere Angebote geben und vielleicht dürfen wir uns ja dann wirklich bald über eine Serie oder einen Film freuen.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein Film oder eine Serie zu No More Heroes? Nur her damit!

Quelle: nintendoeverything.com via nintendolife.com