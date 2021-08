November Eve: In diesem Open-World-RPG befehligt ihr einen feuerspeienden Drachen

Mit November Eve erwartet uns ein Open-World-Fantasy-RPG, das nur von einer Person entwickelt wird.

November Eve ist ein Einzelspieler-Ego- und Third-Person-Fantasy-Action-Rollenspiel, in dem ihr einen feuerspeienden Drachen befehligt. Das heißt, ihr könnt auf ihm reiten, die Gegend erkunden und natürlich alles in Schutt und Asche legen. Darüber hinaus verspricht der Entwickler viele Feinde, die es zu bekämpfen gilt und NPCs und einzigartige Waffen und Rüstungen.

Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer überzeugen, der zeigt, was das Spiel so zu bieten hat. Das Spiel ist zwar noch weit davon entfernt, fertiggestellt zu werden, aber man darf nicht vergessen, dass nur ein Entwickler für den Titel verantwortlich ist.

Hier der Trailer:

Übrigens postet der Entwickler auf Twitter immer wieder Updates zum Spiel. Hier einige Beispiele:

Falls ihr das Projekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über die Patreon-Seite des Spiels, die ihr über diesen Link erreicht.

November Eve soll für PC und Konsolen erscheinen. Einen Release-Termin gibt es aber leider noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Wie gefallen euch die ertsen Szenen aus dem Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein interessanter Titel, den man im Auge behalten sollte. Die ersten Szenen amchen auf jeden Fall Lust auf mehr.

