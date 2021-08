PUBG: New State – Vorbesteller erhalten limitierten Fahrzeug-Skin

Krafton hat verkündet, dass Vorbesteller von PUBG: New State einen limitierten Farhzeug-Skin erhalten.

Seit kurzem können iOS-Nutzer im App Store das Battle-Royale-Spiel PUBG: New State vorbestellen. Jeder, der sich für den Free-to-Play-Titel registriert, erhält zum offiziellen Start des Spiels im Laufe des Jahres einen kostenlosen und dauerhaften Fahrzeug-Skin in limitierter Auflage.

Im selben Zug wurde angekündigt, dass es eine zweite Alpha für iOS- und Android-Nutzer in 28 Regionen in Asien, im Nahen Osten, in der Türkei und in Ägypten geben wird. Bis heute haben sich mehr als 650.000 Spieler für die zweite Alpha beworben.

Falls ihr auch teilnehmen möchtet, könnt ihr euch noch bis zum 23. August über diesen Link anmelden.

Übrigens: Das Spiel erscheint voraussichtlich am 8. Oktober. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie das Spiel bei der Community ankommt. Bisher macht es keinen üblen Eindruck.