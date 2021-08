Rainbow Six Extraction: Im neuesten Trailer erfahrt ihr mehr über das Koop-PVE-Erlebnis

Ubisoft hat kürzlich einen Trailer zum kommenen Koop-Shooter Rainbow Six Extraction veröffentlicht, der einen Überblick über das Gameplay gibt.

Bis zum Release von Rainbow Six Extraction müssen wir uns ja leider noch ein paar Monate gedulden, aber dafür bekommen wir nun in einem weiteren Trailer neue Spielszenen zu sehen, die einen guten Eindruck davon geben, was uns in diesem Titel erwartet.

In Rainbow Six Extraction stellt sich das “Rainbow Six”-Operator-Elite-Team – bestehend aus 18 verschiedenen Operator-Klassen – einem außerirdischen Parasiten auf 12 verschiedenen Karten in 13 verschiedenen Missionen.

Zum Spiel heißt es: “Der Chimera-Parasit, der für den Ausbruch in New Mexico vor nicht allzu langer Zeit verantwortlich war, ist plötzlich an mehreren Orten in den USA wieder aufgetaucht, tödlicher als je zuvor, und breitet sich rasend schnell aus. Das „Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team“ (REACT) wurde als hoch spezialisierte und gut ausgerüstete Organisation ins Leben gerufen, um den Parasiten zu überwachen und auf künftige Bedrohungen gefasst zu sein.​

Über den sich weiterentwickelnden Parasiten ist so gut wie nichts bekannt, und nur die handverlesenen Operator von REACT sind in der Lage, diese tödliche neue Bedrohung anzugehen, zurückzudrängen und zu analysieren. Es ist deine Mission, dich den mysteriösen Archaeen zu stellen, die jetzt noch tödlicher sind als je zuvor.”

Hier der neue Trailer:

Rainbow Six Extraction erscheint im Januar 2022.

