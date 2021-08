Resident Evil: Capcom bietet jetzt auch offizielle “Kräuter” an

in

Capcom bietet jetzt auch offizielle “Kräuter” aus Resident Evil im hauseigenen Store an.

Heute haben wir mal wieder etwas für Fans von Resident Evil. Und zwar bietet Capcom zum 25-jährigen Jubiläum von Resident Evil rote und blaue “Kräuter” in Capcom Stores in Tokio und Osaka an.

Ein Bild davon seht ihr über diesen Zeilen. Bei den Kräutern handelt es sich übrigens nicht wirklich um Kräuter. Capcom bietet hier Badesalze an, die den zerkleinerten Kräutern aus den Spielen sehr ähnlich sehen.

Abgesehen zählen nun auch Briefpapier, Kugelschreiber, Notizblock und Berichtsblock der Umbrella Corporation zum Sortiment. Die Badesalze werden für ungefähr 4 Euro verkauft, während das Schreibzeug zwischen 4 und 9 Euro kostet.

Was haltet ihr von diesen neuen Merch-Produkten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Resident Evil findet ihr hier.

Das denken wir:

Da ist ziemlich kurios, aber irgendwie auch ziemlich cool. Das wäre ein schönes Geschenk für Fans von Resident Evil. Schade, dass wir die Kräuter hierzulande wohl nicht in die Finger bekommen werden.

Quelle: hypebeast.com