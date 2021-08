Riders Republic: Neues Video zeigt Leak-Spielszenen

In einem neuen Video bekommen wir Leak-Spielszenen aus dem kommenden Spiel Riders Republic zu sehen.

Aktuell läuft die Clsoed Beta der Extremsport-Simulation Riders Republic, die unter einer NDA (non-disclosure agreement) steht, was bedeutet, dass man kein Material aus dem Spiel veröffentlichen darf. Das scheint aber den ein oder anderen Beta-Teilnehmer nicht zu stören, denn mittlerweile sind Spielszenen aus der Closed Beta auf YouTube gelandet.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr ganze 15 Minuten zu sehen, die zeigen, was das Spiel zu bieten hat. In Riders Republic erwartet euch einen riesige Open World, in der ihr euch nach Lust und Lune in verschiedenen Wettbewerben austoben könnt. Mit dabei sind die bekanntesten US-Nationalparks: Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain und Grand Teton.

Zum Spiel heißt es: “Bilde ein Team mit deinen Freunden und stelle dich Abfahrten, bestreite Team-gegen-Team-Wettbewerbe oder stelle dein Können in PvP-Modi und -Events auf die Probe. Wenn du Lust auf wirklich abgefahrene Sachen hast, dann stürz dich in Massenstartrennen und komme als Erster über die Ziellinie (oder überstehe das Rennen als Einziger …). Mach dich auf abgefahrene Action gefasst!”

Hier das Video:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Riders Republic, wo ihr euch noch für die Closed Beta anmelden könnt. Diese endet bereits morgen.

Das denken wir:

Das sieht nach einr Menge Spaß aus. Extremsportfans kommen hier sicher auf ihre Kosten.



Quelle: dsogaming.com