Saints Row: Neues Video zeigt erste Szenen aus dem Spiel

in

Deep Silver Volition hat ein neues Video zu Saints Row veröffentlicht, das erste Szenen aus dem Spiel zeigt.

Kürzlich wurde im Rahmen der Gamescom 2021 mit einem Cinematic-Trailer ein Neustart von Saints Row angekündigt. Mittlerweile wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das erste Spielszenen zeigt.

Aber erwartet euch nicht zu viel. Es gibt insgesamt leider nur wenige Sekunden zu sehen, aber Fans werden sich sicher trotzdem darüber freuen. Abgesehen davon erfahren wir mehr über die Entwicklung des Spiels.

Saints Row spielt in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. Euch erwartet eine Welt voller Kriminalität, in der gesetzlose Fraktionen um die Macht kämpfen. Ihr gründet mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite die Saints, um die Kontrolle zu übernehmen.

Übrigens versprechen die Entwickler “den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der jemals geschaffen wurde”. WIr werden sehen. Hier das Video mit den ersten Spielszenen:

Saints Row erscheint 25. Februar 2022. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Freut ihr euch auf das Reboot? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Saints Row haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was der Neustart der Reihe zu bieten hat. Noch lässt sich leider nicht wirklich viel über das Spiel sagen.

Quelle: dsogaming.com