Sea of ​​Thieves hatte im Juni 2021 4,8 Millionen aktive Spieler

Rare hat verkündet, dass das Spiel Sea of ​​Thieves im Juni 2021 4,8 Millionen aktive Spieler hatte.

Juni 2021 war der bisher erfolgreichste Monat des Spiels Sea of ​​Thieves und das ist eine sehr gute Nachricht, schließlich ist das Spiel schon seit 2018 erhältlich und die steigende Spielerzahl macht deutlich, dass das verantwortliche Entwicklerstudio Rare gute Arbeit leistet.

So erreichte Sea of ​​Thieves im Juni beeindruckende 4,8 Millionen aktive Spieler. Aus diesem Grund wurde kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem sich Creative Director Mike Chapman bei der Community bedankt.

Hier das Video:

Abgesehen davon wurde das August-Update veröffentlicht, das Inhalte aus “Pirates of the Caribbean” ins Spiel bringt. Dazu heißt es: “Während des gesamten Entstehungsprozesses haben wir eng mit dem Team von Walt Disney Games zusammengearbeitet und dabei eine ganz neue Geschichte erschaffen, welche die besten Elemente von Sea of Thieves und dem Pirates of the Caribbean-Franchise miteinander verbindet. Es war eine wahrlich großartige Erfahrung zu sehen, wie berühmte Charaktere wie Jack Sparrow und seine Crew in Sea of Thieves zum Leben erwacht sind und sich nun in unserem ganz eigenen Piratenuniversum tummeln – und wir können es kaum abwarten zu erleben, wie auch ihr in dieses Abenteuer eintaucht.”

Unter anderem dürft ihr euch auf das das “Cursed Ferryman”-Schiffset, das “Verwunschene Kostümset des Davy Jones” und den Begleiter “Verfluchter Affe des Captains” freuen.

Hier der Trailer zu den neuen Inhalten:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Gratulation! Das ist ein toller Erfolg. Abgesehen davon passt das Crossover mit “Pirates of the Caribbean” wie die Faust aufs Auge.

