Seht euch hier die neuesten Szenen aus Marvel’s Guardians of the Galaxy an

Der Publisher Square Enix und das Studio Eidos Montreal haben ein neues Video zu Marvel’s Guardians of the Galaxy veröffentlicht.

Im Rahmen der E3 2021 wurde das Spiel Marvel’s Guardians of the Galaxy mit einem ersten Gameplay-Video angekündigt, das einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet: jede Menge witzige Sprüche, eine interessante Story und coole Third-Person-Action. In den letzten Wochen war es relativ still rund um den Titel, aber nun wurden neue Szenen aus dem Spiel veröffentlicht.

Im Cinematic-Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, lernen wir Lady Hellbender kennen. Hier handelt es sich um die Anführerin der Hellraisers, Königin von Seknarf Neun und Monstersammlerin. In der gezeigten Szene wollen die Wächter sie betrügen, indem sie ihr ein “seltenes Monster” verkaufen. Der Spieler hat die Entscheidung: Rocket oder Groot.

Hier das neue Video:

Zum Spiel heißt es: “Du bist Star-Lord, und kämpfst mit allen Mitteln: von Elementar-Blastern über Dropkicks mit den Jet-Boots bis zu Tag-Team-Taktiken. Erteile den Guardians an deiner Seite Befehle und überwältige deine Gegner mit charakteristischen Angriffen. Währenddessen haben deine Entscheidungen, die du im Verlauf der Reise triffst, unerwartete Konsequenzen.”

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein ziemlich cooles Actionspiel, das nicht nur Fans der Guardians gefallen wird.