Seht euch hier einen Trailer zum eingestellen Spiel Duke Nukem Begins an

Gregor Punchatz hat einen CG-Trailer zum eingestellten Spiel Duke Nukem Begins veröffentlicht.

Habt ihr gewusst, das Gearbox vor einigen Jahren an einem Spiel namens Duke Nukem Begins gearbeitet hat? Gregor Punchatz, der an diesem Projekt beteiligt war, veröffentlichte kürzlich einen Trailer zum Spiel. Dieser gibt einen guten Eindruck davon, was uns erwartet hätte, wenn der Titel nicht eingestellt worden wäre.

Zum Trailer schreibt Punchatz: “Als ich 2008 für die guten Leute bei Janimation in Dallas Tx arbeitete, wurden wir von Gearbox beauftragt, einen vertikalen Schnitt (eine animierte Version des Spiels) für das Spiel ‘Duke Nukem Begins’, eine Duke-Ursprungsgeschichte, zu erstellen.

Ich habe dieses Projekt als Director von Janimation geleitet und einen Großteil der Charakterentwicklung gemacht, einschließlich des Designs und der Modellierung von Duke. Wir haben alles, was wir hatten, in den großartigsten Film gesteckt, den Janimation je geschaffen hatte. Aber leider haben wir erfahren, dass das Spiel aufgrund der rechtlichen Probleme mit Duke Nukem zu diesem Zeitpunkt abgesagt wurde.”

Ich muss sagen, dass ich den Trailer ziemlich cool finde. Hier hätte uns ein vielversprechender Third-Person-Shooter mit ein paar abgefahrenen Ideen und einem Koop-Modus für bis zu vier Spieler erwartet.

Macht euch am besten selbst. ein Bild. Hier der Trailer:

Was sagt ihr zu diesem Trailer Trailer? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Schade, dass der Titel nie realisiert wurde.

