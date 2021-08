So grandios sieht Fallout 4 mit über 200 Mods aus

in

Ein neues Video zeigt, wie das Rollenspiel Fallout 4 mit über 200 Modifikationen aussieht.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, wie gut Skyrim mit über 500 Mods aussieht. Heute haben wir mal wieder etwas für alle Fans von Fallout. Und zwar hat der YouTuber “Ded String” ein Video veröffentlicht, das Fallout 4 mit über 200 Mods zeigt.

Durch dieses Video bekommen wir einen guten Eindruck davon, wie ein Remaster des Spiels aussehen könnte. Die Mods bringen unter anderem neue Texturen, eine neue Beleuchtung und Wettereffekte ins Spiel.

Man kann sagen, dass Fallout 4 durch diese Überarbeitung völlig anders als das Original aussieht und der neue Look steht dem Spiel wirklich gut, aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Übrigens hat “Ded String” auch eine Liste mit Mods veröffentlicht, die er verwendet. Die Liste findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

So sieht Falllout 4 wirklich super aus. Es ist immer wieder erstaunlich, was Modder aus so manchem Spiel herausholen können.

