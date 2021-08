So sieht das Steam Deck von Valve neben der Nintendo Switch aus

in

Kürzlich sind Bilder im Netz aufgetaucht, die zeigen, wie das Steam Deck von Valve neben der Nintendo Switch aussieht.

Im Juli kündigte Valve an, dass das Steam Deck im Dezember 2021 erscheinen wird. Bis zum Release müssen wir uns also noch etwas gedulden. Dafür sind nun erste Bilder aufgetaucht, die das Gerät neben der Switch und anderen portablen Systemen zeigen.

So veröffentlichte beispielsweise Sean Hollister von The Verge einen direkten Vergleich von Valves neuem System mit der Hybrid-Konsole von Nintendo. Hollister merkt an, wie “riesig” das Steam Deck im Vergleich zur Switch ist.

Hier der Tweet mit dem Bild:

Und auch Jan Ochoa , Videoproduzent bei Giant Bomb, veröffentlichte ein Vergleichsbild. Es zeigt nicht nur, wie groß das Steam Deck im Vergleich zur Switch ist, sondern auch, wie die Handheld-Systeme Sega Game Gear, PlayStation Vita und Game Boy Advance daneben aussehen.

Hier das Bild:

Reservieren könnt ihr euch das Steam Deck über diesen Link. Der Mindestpreis dafür liegt bei 419,00 Euro.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie gut sich das Steam Deck im Vergleich zur Switch schlägt. Bisher macht der Valve-Handheld auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.

Quelle: nintendolife.com