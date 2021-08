So würde Aliens: Fireteam Elite als Ego-Shooter aussehen

in

In zwei Videos bekommen wir zu sehen, wie Aliens: Fireteam Elite als Ego-Shooter aussehen würde.

In wenigen Tagen erscheint der Koop-Shooter Aliens: Fireteam Elite und wie ihr vermutlich wisst, steuert man das Spiel ja aus der Third-Person-Perspektive. Wie das Spiel aus der Ego-Perspektive aussehen würde, das zeigt uns der Reddit-Nutzer “AVPMARINE” in zwei kurzen Videos.

Dafür hat er einige Debug-Tools verwendet, um die Kamera in eine First-Person-Perspektive abzuändern. Er erklärt jedoch, dass es sich hier um keine Mod handelt. Das Spiel ist also so leider nicht spielbar.

Hier die Videos:

Und was sagt ihr? Ziemlich cool, oder? Da viele Spieler das Spiel vermutlich gerne aus der Ego-Perspektive spielen würden, gehen wir davon aus, dass es nicht lange dauern wird, bis eine entsprechende Mod erscheint. Sollte das passieren, dann lassen wir es euch wissen.

Aliens: Fireteam ist ein Koop-Survival-Shooter, der im ikonischen Alien-Universum angesiedelt ist und dein Feuerteam aus kampferprobten Mariens in einen verzweifelten Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung schickt.

Das Spiel erscheint am 24. August. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Aliens: Fireteam Elite sieht auch aus der Ego-Perspektive ziemlich cool aus, insofern wäre es cool, wenn die Entwickler eine Option einbauen würde, die es ermöglicht, die Kameraperspektive zu wechseln.

Quelle: dsogaming.com