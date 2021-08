South Park: Es befindet sich ein neues 3D-Spiel in der Mache

in

Laut eines neuen Berichts dürfen wir uns bald über ein 3D-Spiel zur beliebten Animationsserie South Park freuen.

Heute haben wir eine gute Nachricht für alle Fans von South Park: Laut eines Berichts von Bloomberg befindet sich ein neues 3D-Spiel zu South Park in der Mache. Es heißt, dass Matt Stone und Trey Parker, die Macher der Show, einen neuen Vertrag mit ViacomCBS Inc. abgeschlossen haben, der ihnen mehr als 900 Millionen US-Dollar einbringen wird.

Dieser Deal umfasst neue Episoden von South Park für Comedy Central, eine Reihe von Spin-off-Filmen und ein neues 3D-Videospiel. Genauere Details zum Spiel werden aber leider nicht genannt.

Die letzten beiden South Park-Spiele, Der Stab der Wahrheit und Die rektakuläre Zerreißprobe, wurden beide von Ubisoft veröffentlicht. Es ist unklar, wer das neue Spiel entwickeln wird.

Da hier aber die Rede von einem 3D-Spiel ist, kann man davon ausgehen, dass sich der neue Titel von den zuvor genannten RPGs unterscheiden wird.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Sout Spark-Spiel? Nur her damit. Wir sind schon gespannt, was sich Matt Stone und Trey Parker so alles einfallen lassen.

Quelle: gamingbible.co.uk