Street Fighter V: Capcom kündigt letzten Charakter für Staffel 5 an

Capcom hat mit Luke kürzlich den letzten Charakter für die fünfte Staffel von Street Fighter V: angekündigt.

Im Rahmen des Events “Street Fighter V Summer Update 2021” haben Direktor Takayuki Nakayama und Produzent Shuhei Matsumoto den fünften und letzten Charakter für Staffel 5 vorgestellt. Im November 2021 soll der neue Kämpfer verfügbar sein.

Luke ist mittlerweile der 45igste Kämpfer in Street Fighter V. Zum Charakter heißt es: “Als brandneuer Charakter wird Luke dazu beitragen, die Welt von Street Fighter V zu erweitern und den Fans einen Blick in die Zukunft ermöglichen. Luke ist ein beweglicher, schneller Kämpfer. Gegner sollten sich vor seinen harten Schlägen in Acht nehmen. Weitere Informationen zur Hintergrundgeschichte und Details zum Gameplay werden vor der Veröffentlichung von Luke im November 2021 geteilt.”

Im selben Zug wurden der wandernde Einsiedler Oro und Rival Schools Biker Akira Kazama sowie eine neue Arena für den 15. August angekündigt.

Hier ein Trailer, der Luke in ktion zeigt:

Und hier könnt ihr euch das komplette Summer Update 2021 ansehen:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, wie Luke bei der Community ankommt. Noch lässt sich nicht sagen, wie er sich gegen Ryu, Ken, Chun-Li und Co. schlagen wird.