Tails of Iron: Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem Souls-like RPG

Publisher United Label und CI Games und der Entwickler Odd Bug Studio haben neue Spielszenen aus Tails of Iron veröffentlicht.

Falls ihr auf auf der Suche nach einem neuen Souls-lik seid, solltet ihr mal einen Blick auf Tails of Iron werfen. Hier erwartet euch ein sehr schön inszeniertes RPG mit Souls-like-inspirierten Kämpfen.

Das Spiel schickt euch auf eine Reise durch eine gefährliche von Hand gezeichnete Welt. Dazu heißt es: “Als der tödliche Frosch-Clan das Land überfallt, muss Redgi, der Erbe des Rattenthrons, eine Bande an furchtlosen Kameraden zusammentrommeln, um zurückzuschlagen und sein einstürzendes Königreich zu retten. Dieser mitreißende Konflikt wird dabei von der legendären Stimme von Doug Cockle (Geralt von Riva aus der The Witcher-Reihe) erzählt.”

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Features:

Brutale, vom Soulslike-Genre inspirierte Kämpfe mit Ausweichrollen, Konter und tödlichen Exekutionen

Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs verschiedenen Biomen von denen jedes seine eigenen verborgenen Wege und Geheimnisse bereithält

Eine mitreißende Geschichte, die von der tiefen, rauen Stimme des legendären Doug Cockle vertont wurde

Anpassbare Kampfstile mit einer Vielzahl an unterschiedlichsten Waffen und Rüstungen

Eine Fülle an Nebenmissionen, die den Spielern eine zusätzliche Einnahmequelle bieten

Versteckte Blaupausen, um neue, mächtige Waffen zu schmieden

Wilde Boss-Kämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans

Eine prachtvolle und liebevoll-handgezeichnete 2D-Welt

Tails of Iron erscheint am 17. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Grafikstil ist ziemlich cool und die Kämpfe machen auch einen guten Eindruck. Wer auf Souls-likes steht, der sollte sich das Spiel vormerken.