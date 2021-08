Tails of Iron: Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer zum Souls-like RPG an

in

Der Indie-Publisher United Label hat einen weiteren Trailer zum kommenden Spiel Tails of veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Gameplay-Trailer zum Souls-like RPG Tails of Iron veröffentlicht und nun wurde im Rahmen der Gamescom 2021 ein weiterer Trailer mit neuen Spielszenen präsentiert.

Hier erwartet euch ein handgezeichnetes RPG-Abenteuer mit gnadenlos harten Kämpfen. Dazu heißt es: “Das Spiel führt dich in ein düsteres Land, das von einem fürchterlichen Krieg heimgesucht wird. Führe als Redgi, Erbe des Rattenthrons, dein zerfallenes Königreich wieder zu altem Glanz, indem du den unbarmherzigen Frosch-Klan und ihren grimmigen Anführer Grünwarz vertreibst.”

Hier könnt ihr euch die neuen Spielszenen ansehen:

Übrigens: Das Spiel wird durch Doug Cockle (die Stimme von Geralt von Riva aus The Witcher) vertont.

Tails of Iron erscheint am 17. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Souls-like” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen sehr gut aus. Wer dem Grafikstil etwas abgewinnen kann und Souls-likes mag, der kann hier nicht viel falsch machen.