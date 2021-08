Tales of Arise: Seht euch hier 16 Minuten aus dem Spiel an

in

In einem neuen Video zu Tales of Arise bekommen wir ganze 16 Minuten aus dem Spiel zu sehen.

Falls ihr auf den Release des Action-Rollenspiels Tales of Arise wartet, habe ich gute Nachrichten für euch. Erstens: Der Release lässt nicht mehr lange auf sich warten. Zweitens: Game Informer hat ein neues Gameplay-Video veröffentlicht.

Im nachfolgenden Video bekommt ihr den Bosskampf gegen Lord Balseph zu sehen und dieser ist meiner Meinung nach ziemlich cool inszeniert. Vor allem der dynamische Übergang von den Zwischensequenzen zum eigentlichen Spiel kommt ziemlich gut. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier der Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Tales of Arise zeigt die Reise von Alphen und Shionne und ihrem gemeinsamen Ziel, Dahna von der Herrschaft Renas zu befreien. Um sie in ihrem Kampf zu unterstützen, werden sie von Rinwell, Law, Kisara und Dohalim begleitet, die alle ihre eigenen Motive, Geschichten und Kampffähigkeiten in die Gruppe einbringen.”

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein sehr vielversprechendes Action-Rollenspiel, das ihr euch auf jeden Fall vormerken solltet.