Tekken 7: Im nächsten Jahr könnt ihr euch King ins Regal stellen

Der Figurenhersteller Storm Collectibles hat kürzlich eine neue Figur von King aus Tekken 7 vorgestellt.

Fans von Tekken 7, die am liebsten mit King in den Ring steigen, dürfen sich freuen, denn Storm Collectibles hat kürzlich eine neue Figur des maskierten Kämpfers angekündigt. Diese könnt ihr euch ab sofort über diesen Link vorbestellen.

Der Preis für die Figur beträgt 114,99 US-Dollar (rund 98,00 Euro) und ausgeliefert wird sie voraussichtlich im Januar 2022. Das Teil zeigt King im Maßstab 1/12 und wird mit vier Paar Händen, einem Umhang und dem Jaguar Lariat-Effekt ausgeführt. Jaguar Lariat ist ein unblockbarer Angriff des Charakters.

Hier ein paar Bilder der Figur:

Zur Figur heißt es: “King ist nicht nur ein maskierter Profi-Wrestler, sondern auch stolzer Besitzer eines Waisenhauses. Kürzlich lieferten sich Kings eingeschworener Freund und Kamerad Craig Marduk sowie der Mann, den King seinen Meister nannte, einen blutigen Kampf, bei dem sie schwer verletzt wurden. King wollte unbedingt seinen Freunden zu Hilfe kommen, wusste aber, dass ihre Operationen nicht billig sein würden. Zur gleichen Zeit war Kings Waisenhaus aufgrund des Krieges zwischen der G Corporation und den Mishima Zaibatsu in ständiger Gefahr. King fand sich zwischen Hammer und Amboss wieder und nahm mit festem Blick auf den Geldpreis am King of Iron Fist-Turnier teil.”

Wie gefällt euch die Figur? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

