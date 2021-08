The Dark World: Karma ist ein Psycho-Horrorspiel, das euch in eine bizarre Welt schickt

Gamera Game und Pollard Studio haben kürzlich das Psycho-Horrorspiel The Dark World: Karma angekündigt.

Kürzlich wurde das Psycho-Horrorspiel The Dark World: Karma mit einem ersten Trailer veröffentlicht, der einen ersten Eindruck vom Spiel gibt.

Die Entwickler versprechen eine psychedelische Erfahrungen wie in einem Thriller. Uns erwarten Monster, unerklärliche Geräusche und eine bizarre, sich ständig ändernde Umgebung.

Zum Spiel heißt es: “Aus irgendeinem Grund bist du hierher zurückgekehrt. Alles wirkt auf einmal so unnatürlich. Dein Name, dein Gesicht, dein Stimme und all dein Erinnerungen.

Mit Hilfe eines älteren Mannes, der dich mit einem seltsamen Tonband mit deinen alten Erinnerungen verbindet, begibst du dich auf eine Reise zurück in deine Erinnerung.

Erlebe bizarre Ereignisse in einer dunklen Welt, reise durch Fragmente brüchiger Erinnerungen, decke als Ermittler die Wahrheit über die Geschehnisse auf und finde die Quelle, wo alles begann.”

Hier der Trailer zu The Dark World: Karma:

Erscheinen soll der Titel im zweiten Quartal 2022.

Über diesen Link gelangt ihr auf die Steam-Seite des Titels.

Das denken wir:

Der erste Trailer sieht auf jeden Fall interessant aus, aber noch lässt sich nicht sagen, ob das Spiel gut wird. Wer auf Horror steht, der sollte den Titel aber im Auge behalten.