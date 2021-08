The Outlast Trials: Hier ist der erste Gameplay-Trailer

in

Red Barrels Games hat kürzlich einen ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel The Outlast Trials veröffentlicht.

Es ist schon ein Weilchen her, dass es Neuigkeiten zum Multiplayer-Horror-Titel The Outlast Trials gegeben hat, aber nun wurde im Rahmen der Gamescom 2021 ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Hauptsächlich bekommen wir zu sehen, wie die Spieler von furchteinflößenden Gegnern gejagt werden und ums Überleben kämpfen. Dafür setzen sie verschiedene Fallen, wie etwa Annäherungsminen, ein. Übrigens handelt es sich hier um Spielszenen einer frühen Version. Mit anderen Worten: Bis zum Release kann sich noch viel verändern.

Darum geht es: “Auf dem Höhepunkt der Ära des Kalten Krieges schlüpfen die Spieler in die Rolle von Testpersonen, die von der zwielichtigen Murkoff Corporation entführt wurden. In einer geheimen Murkoff-Einrichtung eingesperrt, werden die Spieler einer Reihe von körperlichen und geistigen Prüfungen ausgesetzt, von ikonischen Charakteren gequält und allein oder in Teams herausgefordert, mit intakter geistiger Gesundheit zu überleben.”

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht wirklich viel über das Spiel sagen, aber fest steht: Es wird ziemlich unheimlich. Wir sind wirklich schon gespannt, was uns hier erwartet.